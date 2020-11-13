Российская фигуристка, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказала мнение о том, какие отношения могут быть между соперничающими друг с другом Александрой Трусовой и Аленой Косторной.

«А зачем им ходить в обнимку? Дружбы между соперниками быть не может, поверьте», — сказала Слуцкая в интервью TeamRussia.pro, отметив, что сейчас у нее прекрасные отношения с Марией Бутырской, но во время выступлений они никогда не разговаривали по душам и не встречались друг с другом.

Как считает Слуцкая, если Косторную и Трусову не удерживают какие-либо общие неспортивные интересы, то общения на уровне «привет-пока» достаточно. «Маловероятно, что они сейчас подружки. К намеченной цели каждая идет своим путем», — отметила Слуцкая.

Напомним, Алена Косторная и Александра Трусова приняли участие в четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.