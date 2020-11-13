Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, как идет подготовка у команды к старту Кубка мира по биатлону.

Слова Каминского цитирует официальный сайт СБР. По словам тренера, практически у всех спортсменов команды октябрь стал самым загруженным месяцем.

«И не все, честно говоря, с этими нагрузками справились. Рассказать, в чём причины, я пока не готов», — отметил Каминский, добавив, что у него пока мало инструментов для однозначных выводов.

«Фамилии называть не буду, но кто-то из ребят немножко разочаровал, а кто-то – порадовал в отдельных элементах», — сказал специалист, подчеркнув, что по совокупности всех факторов никого бы не мог выделить, хотя изменения происходят в лучшую сторону.

Напомним, этап Кубка мира в Контиолахти стартует уже 28 ноября.