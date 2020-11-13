Стали известны все участники группового турнира чемпионата Европы по футболу, который состоится летом 2021 года.

Сборная России попала в группу со сборными Бельгии, Финляндии и Дании, матчи этой группы пройдут в Копенгагене и Санкт-Петербурге. Первая встреча с участием команды Станислава Черчесова состоится 12 июня в Санкт-Петербурге (игра с Бельгией), затем на домашней арене россияне сыграют с Финляндией, а заключительный матч группового этапа пройдет в Копенгагене с Данией.

Розыгрыш плей-офф чемпионата Европы стартует 26 июня и продлится по 11 июля: финал будет сыгран в столице Великобритании Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Полное расписание матчей сборной России на чемпионате Европы по футболу можно увидеть на инфографике: