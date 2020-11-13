Норвежская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Остберг полностью пропустит сезон-2020/21 на Кубке мира по лыжным гонкам.

Информацию об этом сообщает телеканал NRK, цитируя слова самой лыжницы.

В интервью телеканалу Остберг заявила, что не сможет бегать на лыжах в текущем сезоне, и ей очень грустно из-за этого, поскольку это то, чем она занимается каждый день.

«Нет никаких сомнений в том, что сделаю всё возможное, чтобы вернуться сильнее!» – заявила Остберг, пока не объявив причину решения пропустить сезон. Лыжница пообещала в скором времени выпустить официальный пресс-релиз. Летом у спортсменки был диагностировал второй стрессовый перелом ноги.

Ранее Ингвильд Остберг пропустила старт сезоне-2019/20. В сезоне-2018/19 спортсменка стала обладательницей Большого хрустального глобуса.