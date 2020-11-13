Российская спортивная пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко примут участие на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21.

Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев, в официальном списке Кадырова/Бальченко заменили другую российскую пару — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые снялись с соревнований. Ранее Кадырова/Бальченко не выступали на международных соревнованиях.

Напомним, всего участие в турнире примут 8 спортивных пар, из них семь представляют сборную России по фигурному катанию, а еще одна — сборную Венгрии (Юлия Щетинина/Марк Мадьяр).

Также в турнире могли принять участие Евгения Тарасова/Владимир Морозов, но они были изначально заявлены на другой этап Гран-при — турнир Skate America.