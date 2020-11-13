Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос, что он считает несправедливым в современном биатлонном сообществе.

В интервью News.ru Васильев назвал в качестве несправедливости атмосферу нечестного спорта и откровенной травли Александра Логинова, который когда-то допустил ошибку.

Васильев не понимает, зачем надо было заниматься травлей, если можно было спокойно разобраться и достойно выйти из ситуации без ущерба репутации биатлона.

«Так они налетели на него, как свора шакалов. Может, он и хотел бы извиниться и все объяснить, но после того что они устроили, я бы тоже не стал извиняться», — сказал Васильев, отметил, что Логинова облили грязью, и после этого он еще что-то должен тем, кто его оскорблял.