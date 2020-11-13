Российская фигуристка, призер чемпионата мира среди юниоров Серафима Саханович выбрала между бывшими тренерами — Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

В «Инстаграме» в разделе «сторис» Саханович ответила на вопрос одного из подписчиков: «С кем лучше работать из тренеров — Этери Георгиевна или Евгений Викторович?».

Спортсменка не стала отвечать текстом, но прикрепила фотографию Этери Тутберидзе и прикрепила подмигивающий эмодзи.

Под руководстом Этери Тутберидзе Серафима Саханович тренировалась с весны 2014 года, под ее руководством она прозанималась один сезон, после чего летом 2015-го вернулась в Петербург к своему тренеру Алине Писаренко. С осени 2017-го года фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко, но долго в его академии не прозанималась.