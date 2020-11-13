Заслуженный артист России Михаил Боярский считает, что команде Станислава Черчесова в матче с Молдавией (0:0) не хватило нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Боярский предлагает уже забыть эту глупость, имея в виду видео. По словам артиста, сборная сыграла очень плохо, Дзюбы не хватало.

«Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Все уже прошло, пора забыть эту глупость.

«Артем — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем», — приводит слова Боярского Sport 24.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. В тот же день форвард был исключен из сборной России и пропустит ноябрьские матчи сборной.