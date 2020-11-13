Нападающий Артемий Панарин объяснил, для чего подарил часы Патрику Кейну. Это было в качестве благодарности за помощь в выбивании бонусов.

Кейн помог Панарину выбить бонусов $2,5 млн. «чистыми» — хорошие деньги, как отметил Панарин. По словам Панарина, в оба года, когда Панарин зарабатывал бонусы, все решалось в последней игре.

«Он целенаправленно пытался найти меня на льду, отдать мне пас, и тем самым, получается, помог мне заработать эти деньги. Поэтому я считаю, что было бы неправильно его не отблагодарить», — приводит слова Панарина Sport 24.

Напомним, что Панарин и Кейн играли в одной тройке, выступая за «Чикаго в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.