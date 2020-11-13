«Зенит» начал тренироваться для подготовки к выездному матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему на первой тренировке отсутствовал нападающий Артем Дзюба.

«Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и в субботу он начинает тренироваться вместе со всеми», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Также Семак отметил, что Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Круговой перепроверяет тест на коронавирус, а Малком работает в общей группе с ограничениями.

После 14-го тура «Зенит» занимают творое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.

Ближайший матч команда Сергея Семака сыграет с «Ахматом» 21 ноября.