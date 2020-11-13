Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии бразильца Малкома, который только-только восстановился после травмы. Семак сообщил, что игрок уже работает в общей греппе.

«Планомерно вводим, смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми», — сказал Семак.

Напомним, что Малком пока не принял участия ни в одном матче Лиги чемпионов в составе «Зенита». Бразилец из-за травмы бедра целиком пропустил групповой этап в прошлом сезоне. В нынешнем сезон Малком не играл в первом круге в матчах с «Брюгге», «Боруссией» и «Лацио». Ожидается, что он сможет принять участие в игре против «Ахмата» в РПЛ 21 ноября и с «Лацио» в Лиге чемпионов 25-го.