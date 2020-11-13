Игроки сборной России полузащитники Александр Ерохин, Даниил Лесовой и форвард Антон Заболотный смогут приступить к тренировкам в составе команды Станислава Черчесова. В пятницу, 13-го ноября футболисты прошли очередное тестирование на коронавирус. По его итогам ни у одного из игроков не было выявлено положительных результатов.

Как сообщает пресс-служба сборной России, сегодня вечером Ерохин, Лесовой и Заболотный вылетят в Стамбул, где присоединятся к другим игрокам сборной России, которые готовятся сыграть матч Лиги наций против Турции в ближайшее воскресенье.

Ранее тесты трех футболистов на коронавирус показали сомнительный результат. Повторные тесты показали отрицательный результат, однако уже было принято, чтовВ товарищеской игре против сборной Молдовы они участие принимать не будут.

Отметим, что Ерохин и Заболотный были вызваны в сборную после перерыва, а Лесовой является дебютантом национальной команды.