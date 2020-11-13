Комментатор Геннадий Орло защитил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу от фанатов.

По словам Орлова, он очень хорошо знает петербургскую торсиду. Часть зрителей до сих пор не любят Быстрова, Аршавина и считают Семака плохим тренером. Орлов считает, что раз Дзюба был признан лучшим футболистом России, значит его признает профессиональное сообщество.

«Ну и что с того, что Артём начинал в „Спартаке“? Сейчас же он за „Зенит“ играет. Это же профессиональное дело», — сказал Орлов в своем YouTube-канале.

Орлов призвал, что если в Дзюбе что-то не нравится, то над ним можно поиронизировать, но без обидных выкриков. По его словам, должна быть культура и уважение.

Напомним, что часть фанатов «Зенита» свистела и выкрикивала оскорбления в адрес футболиста после публикации скандального видео с участием Дзюбы.