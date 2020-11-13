Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал выступление в свободных практиках Гран-при Турции, отметив непростые погодные условия трассы.

По словам Квята, «Альфа Таури» выполнили программу, сделав все, что планировали. Квят отметил, что условия были очень необычными, но команда должна работать в любой ситуации.

«Немного удивился тому, насколько скользкой оказалась трасса. Было достаточно экстремально. В какой-то момент это были необычные ощущения, но что есть, то есть. Я ожидаю интересный уик-энд. В таких условиях может многое случиться, здесь прохладно», — цитирует Квята официальный сайт «Формулы-1».

Квят рассказал, что пока непонятна будет работа шин, не все ясно и со стратегией на этап — многое может случиться.

Ранее в руководстве команды поставили под сомнение участие Даниила Квята в сезоне-2021 «Формулы-1».