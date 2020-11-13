Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук рассматривает варианты возвращения в КХЛ. Как сообщает Sport24, если какой-то из клубов предложит форварду соглашение до конца сезона за сумму $1 млн, Ковальчук согласится.

В данный момент такого предложения у 37-летнего игрока нет. В то же время агент хоккеист прорабатывает варианты сотрудничества Ковальчука в НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Ковальчук играл за три клуба НХЛ: начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», затем перебрался в «Монреаль Канадиенс», после стал хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз».

Ковальчук — воспитанник московского «Спартака». Большая часть его карьеры в КХЛ прошла в составе СКА, с которым хоккеист дважды завоевал Кубок Гагарина.