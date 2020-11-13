Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заразился коронавирусом. Как сообщает футбольная ассоциация Египта, египтянин прошёл тестирование на ковид, по итогам которого у него выявлена инфекция.

Напомним, что Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошло мсезоне он завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.

Летом Мохаммед Салах записал прощальный видеоролик для защитника Деяна Ловрена, который перешел в петербургский «Зенит». А в начале июня Салах оплатил всем посетителям заправки бензин.

Отметим, Египет получил место на Олимпиаде благодаря выходу сборной в финал молодежного Кубка африканских наций.