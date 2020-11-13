Сборная Колумбии встретится на своем поле с Уругваем в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч состоится 13 ноября в Барранкилье, начало — в 23:30 по московскому времени.

Колумбия

Колумбийцы выступали в последнее время достаточно солидно для своего уровня игры и первые матчи в отборе на чемпионат мира 2020 года провели достаточно успешно.

В открывающем матче Колумбия играла против Венесуэлы, где с разгромом вышла победителем со счётом 3:0. Итог встречи был предрешён ещё за первые 45 минут, когда колумбийские футболисты забили два красивых мяча.

После чего на гостевых трибунах клуб встретился с чиллийской командой, игра была равной и результаты тоже, итоговый счёт 2-2. Чили всё время вели игру в свою пользу, однако на последних минутах Радамель Фалькао смог сравнять и вывести на ничью.

Однако несмотря на ничейный результат, клуб выступает достаточно успешно и претендует на высокие достижения.

Уругвай

Сборная Уругвая проиграла матч в рамках второго тура против Эквадора. Встреча проходила по совсем непредсказуемому сценарию и за 75 сыгранных минут Эквадор забил 4 безответных гола.

Уругвайцы пытались нагнать это отставание через два успешных пенальти, однако отставание было действительно сильный. Однако для клуба это действительно провальное поражение, ведь изначально они были явным фаворитом в матче.

В рамках первого тура клуб обыграл Чили со счётом 2-1, причём финальный результат определился за последние несколько минут до конца матча.

На будущие сражения Оскар Табарес собрал перспективный состав, тот же Кавани много чего стоит.

Прогноз и ставка

На Колумбию в предстоящем матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу Уругвая — за 3.88.

Эксперты считают, что сегодня встреча пройдёт без происшествий. Неудачный матч против Эквадора поставил Уругвай в неудачное положение. Теперь они выглядят нестабильной командой с большим количеством проблем и предлагают рассмотреть прогноз на индивидуальный тотал Колумбии больше 1.5 с коэффициентом 2.22.