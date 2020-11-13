Игрок команды Natus Vincere Богдан Iceberg Василенко поделился своим мнением о новой команде Алексея Solo Березина Just Error. Киберспортсмен рассказал, что после тренировочных матчей, заметил, что у коллектива мало наигранных героев.

Мы КВ играли против них. Это новая команда, недостаточно игр сыграли против них, чтобы рассуждать, но мы как минимум будем стараться. Героев у них маловато, мне кажется. No[o]ne только пересел на хард, он играет на тех героях, на которых играл в миде. На Pangolier, например, он круто играет. Они просто берут своих сигнатурок, из того, что я видел по играм против Yellow Submarine. Берут Doom, Earthshaker для Zayac. На мид SumaiL что по кайфу, то и берет.

«Рождённые Побеждать» встретятся с составом Романа RAMZEs Кушнарёвым в рамках группового этапа онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона завтра 14 ноября в 16-00 по московскому времени.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонт турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее Iceberg поделился своим мнением о новых сундуках с ивента «Восстание тьмы». Василенко потратил $400 на них, но не получил никакого дорогостоящего предмета.