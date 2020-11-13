Киберспортсмен команды Team Aster Ки CHYuan Чуань Энг поделился историей о том, что нашёл свою будущую жену в Dota 2 во время матча. Игрок также сообщил, что после четырёх лет отношений позвал свою суженную замуж.

Я встретил ее в матче в Dota 2, потом переехал в другой город и вскоре начал карьеру в киберспорте. Почти четыре года спустя, благодаря Dota 2 сегодня я женился на любви всей моей жизни.

Киберспортивное сообщество поздравило игрока с таким знаменательным событием и пожелало и дальше развиваться в профессиональном плане в любимой игре.

Чуань Энг выступает на профессиональной сцене уже три года и за это время успел сыграть за Geek Fam, Lotac и в данный момент представляет интересы Team Aster, однако, CHYuan долгое время находится в инактиве организации.

Представитель Team Aster является высокорейтинговым индивидуальным геймером с высоким MMR. Ранее игрок команды HellRaisers Илья lil me alone преодолел отметку в 9 000 MMR в рейтинговом матчмейкинге Dota 2. Киберспортсмен поделился своими мыслями о достижения в телеграме, где отметил, что необходимо играть на миде или хардлейне, если в команде он находится выше в рейтинге, чем тиммейты.