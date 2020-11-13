Бывший нападающий СКА Артемий Панарин рассказал, как стал встречаться с Алисой Знарок — дочкой на тот момент главного тренера сборной России по хоккею.

Панарин рассказал, что приехал на чемпионат мира в Москву, после чего познакомился с дочкой главного тренера. По словам Панарина, гуляли весь чемпионат мира — в свободные от игр дни, а возвращались в отель по отдельности, пытаясь спрятаться от посторонних глаз.

Я причем, с моей-то паранойей, специально оборачивался, искал, снимает нас кто-то или нет. Никого не увидел. И после ЧМ выложили видео. Но на том спасибо, что хотя бы во время чемпионата не выложили, чтобы не отвлекать. А после уже было не важно», — приводит слова Панарина Sport 24.

Напомним, что Панарин выступает «Нью-Йорк «Рейнджерс», с которым подписал дорогостоящий контракт. Недавно пара объявила о женитьбе.