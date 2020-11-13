Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал соревнований в австрийском Линце. В четвертьфинальной игре россиянка переиграла теннисистку из Аргентины Надю Подорошку.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Александровой. Встреча продолжалась 59 минут.

За это время Подорошку не сделала ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница сделала четыре подачи навылет и четыре двойных ошибок. Александрова реализовала четыре из шести брейк-поинта.

В полуфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между Вероникой Кудерметовой и Элизе Мертенс.