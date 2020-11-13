Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, как повлияет на него неудачное выступление на Итоговом турнире в 2019 году. Медведев уступил все три встречи группового этапа.

Медведев отметил, что его стиль жизни — не зацикливаться на прошлом и думать только о настоящем и будущем. В этой связи три поражение в прошлом году, по словам Медведева, в нынешнем турнире не повлияют на его уверенность.

«Например, у меня не было хороших выступлений в Париже – я выиграл всего один матч за три-четыре года, а в этом победил на турнире. Так что в этом году в Лондоне я в себе уверен», – цитирует Медведева сайт Итогового турнира.

На Итоговом турнире Медведев сыграет с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом. Турнир стартует в ближайшее воскресенье.