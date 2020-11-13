Комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай высказал недовольство в сторону организаторов онлайн-турнира по CS:GO Flashpoint. Волочай считает, что администраторы и комментаторы позволяют себе слишком много лишнего, в частности Данкан Thorin Шилдс.

Так интересно читать в интернете постоянное хвастовство талантов и менеджмента лиги Флешпоинт о том, какие они крутые, и как они понимают киберспорт, а другие орги типа Старладдера, ЕЕЕ и особенно ЕСЛ — полные дятлы. Просто умиляюсь. Особенно Торин доставляет. Какой же фантастический продукт они создали. Настолько шикарный, что за него не боролся ни Мейнкаст ни Рухаб ни Виплей, при том что там есть две команды с СНГ очень крутые.

Комментатор студии Maincast считает, что в тех условиях, которые организаторы выставляют, необходимо платить самим студиям большие деньги. V1lat также заявил, что лига идёт в сторону краха из-за огромных бюджетом, бахвальства Thorin и отсутствие разнообразных спосноров.