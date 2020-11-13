Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как голкипер сборной России Матвей Сафонов отреагировал на общение в эфире между Губернием и наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Сафонов отреагировал на нашу полемику с Черчесовым. Он подписался на меня в инстаграме, прислал смайлик улыбки и написал: «Это топ», — сказал Губерниев.

По словам ведущего, Матвей прекрасно понимает, что он созрел для сборной России, здорово, что его приглашают. Наступит и его час, — считает Губерниев.

После контрольной встречи россиян с Молдовой (0:0) Губерниев спросил специалиста, почему он не выпустил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, выпустив Маринато Гильерме. Черчесов тогда ответил «Или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Черчесов подчеркнул, что поставит, когда посчитает это нужным.