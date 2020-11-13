Двукратные чемпионы The International OG встретятся с Alliance в рамках группового этапа онлайн-турнира EPIC League Division 1 в 22-00 по московскому времени.

OG vs Alliance

Коллектив OG за последние пять встреч показывает достаточно слабые результаты, выиграв только одну встречу против Yellow Submarine со счётом 2-0. Остальные четыре встречи OG проиграли, причём дважды это было с сухим счётом.

В открывающем матче турнира против Virtus.pro команда OG не справилась и проиграла со счётом 0-2. До этого в рамках ESL One Germany 2020 у чемпионов The International была игра с сегодняшним соперником, где они также не смогли справиться.

Alliance за последние четыре игры дважды встречались с OG и дважды одерживали победу. Обе встречи проходили в рамках ESL One Germany 2020 с групповой и плей-офф стадии.

Последняя игра для Alliance была 29 октября, где клуб не смог обыграть Team Secret. Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub