Менеджер команды Yellow Submarine по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов поделился информацией о том, что организаторы онлайн-турнира EPIC League второго сезона не планировали объявлять сами, а данную новость игроки узнали случайно в общей конференции. Белов также заявил, что в официальным заявлении организаторов турнира и Виталия v1lat Волочая нет правды.

Заявления Вилата и официальные заявления организаторов, что все команды были в курсе против какой команды им предстоит играть не имеют ничего общего с реальностью. Организаторы ничего не сообщили. Инфа пришла случайно, когда 8го ноября, менеджер NiP возмутился в общей конференции о том, что почему команды не знают, кто такие Invited Team. И кто вообще догадался поставить их в финал. На что ему ответили, что это за команда, все остальные вопросы оставили без ответа.

Менеджер также сказал, что не имеет никаких претензий, а просто рассказал эту информацию, чтобы больше людей узнало о истинных деталях инвайта.

Ранее комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о новом составе Алексея Solo Березина, Владимира No[o]ne Миненко и Бакыта Zayac Эмилжанова. Волочай считает, что Just Error очень сильная команда на бумаге и переговоры о данном ростере происходили больше года назад.