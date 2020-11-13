«Барселона» должна будет заплатить своему многолетнему лидеру Лионелю Месси бонус в размере 33 млн евро за преданность. Как сообщает ESPN, данная сумма возникает из контракта Мессии, который он подписал в 2017 году.

В феврале Месси уже получил половину этого бонуса от 66 млн евро. Вторую половину «Барса» должна выплатить в июне. В этот момент Месси станет свободным агентом, потому что его контракт с каталонским клубом истечен.

Напомним, что Месси намеревался покинуть «Барселону» из-за недовольства политикой руководства. В октябре в «Барселоне» произошли перемены в руководстве. Подал в отставку руководитель клуба Бартомеу.

Так называемые «сосьос» должны были провести голосование на стадионе «Ноу Камп» — оставлять Бартомеу до конца срока или увольнять прямо сейчас. Бартомеу понимал, чем закончится это голосование и не хотел быть уволенным до конца срока. Он сослался на коронавирус, что большое число возрастных болельщиков клуба допускать на стадион, где пройдет голосование, опасно. Бартомеу сделал выбор в пользу своей досрочной отставки, сославшись на здоровье сосьос.