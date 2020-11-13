Отменен финал Гран-при по фигурному катанию этого сезона. Как сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU), соревнования в Пекине не состоятся.

Турнир должен был состояться с 10 по 13 декабря. Причина отмены — ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом. Соревнования перенесли на неопределенный срок.

Ранее ISU сообщал, что финал Гран-при, который мог быть тестовым турниром к Олимпиаде в Пекине, не будет проходить в Китае.

Сообщается, что ISU будет рассмотривать варианты переноса турнира за пределы Китая.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Гран-при в этом году проходят в формате национальных соревнований.