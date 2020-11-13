Женский киберспорт — один из самых необычных видов спорта, в котором присутствуют женщины. Данное заявление высказывают некоторые медийные личности из CS:GO и Dota 2. В умах некоторых зрителей и игроков до сих пор частично остаётся мысль о том, что настоящие геймеры — это исключительно мальчики, парни и мужчины, а девочки пускай в Sims играют. Разберёмся о хейте к девушкам в киберспорте.

Ксения vilga Клюенкова является игроком команды Galaxy Racer fe по CS:GO и за свою карьеру успела выиграть крупные женские турниры и побороться с мужскими командами в рамках разных лиг. В одном из интервью она заявила, что несмотря на весь свой опыт и достижения неоднократно слышала оскорбления.

В киберспорте очень много негатива к девчонкам. Причем именно к игрокам, а не к ведущим или аналитикам. Возможно, из‑за соперничества. До сих пор, после всех моих достижений, кто‑нибудь да напишет какую‑то грубость в чате. Я читала статью, где была приведена статистика, что те парни, которые играют слабо, обычно будут первыми, кто начнет обзывать и унижать противоположный пол. Но в то же время они будут подчиняться более сильным игрокам-мужчинам.

Клюенкова играет в Counter Strike в 2008 года, а за её карьеру девушка завоевала более 20 чемпионских титулов и трижды была победителем на Intel Challenge Katowice. Vilga может составить конкуренцию большому количеству парней в рейтинговом матчмейкинге и FACET лиге.

Киберспорт, как отрасль, появился ещё в предыдущем тысячелетии. Первые турниры в самых простеньких 8bit играх состоялись ещё в 80-х годах среди однокурсников-программистов, а первой по истине глобальной игрой стала Quake, перевернувшей понятие о будущем гейминге. На nevasport вышла статья на тему женского киберспорта, в которой была затронута тема о популярности и развитии.