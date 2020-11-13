Российская теннисистка Вероника Кудерметова не вышла в полуфинал турнира, который проходит в австрийском Линце.

В четвертьфинальном матче 46-я ракетка планеты в двух партиях проиграла бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 21-е место в рейтинге WTA. Кудерметова проиграла со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался один час 32 минуты. За это время Кудерметова не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех. Мертенс три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейков.

За выход в финал Upper Austria Ladies Linz Мертенс сыграет с другой россиянкой Екатериной Александровой, которая раньше пробилась в полуфинал.