СКА провел феноменальный матч в Подольске, забросив в ворота «Витязя» 8 шайб.

Отдохнувший и натренированный СКА получил в усиление молодых игроков, прибывших с Кубка Карьяла в составе сборной России. Капитан этой команды Василий Подколзин сыграл в первом звене справа. Новичок армейцев Максим Грошев дебютировавший за СКА, занял место в третьем звене. В воротах сыграл Ярослав Аскаров.

СКА умудрился забить уже через 75 секунд: Миро Аалтонен забросил с передачи Виктора Антипина. Скоро ворота бывшего вратаря СКА Ержова поразил мощным броском защитник Лукас Бенгтссон. В этот вечер защитники СКА были особенно хороши.

Особенно гостям удался второй период, в котором СКА забросил сразу 4 шайбы. И вновь защитники: Игорь Ожиганов, Дмитрий Галенюк и Василий Токранов. Раньше в истории российских чемпионатов было лишь 7 случаев, когда в одной игре забрасывали шайбы по три защитника красно-синих.

Одну из шайб СКА в третьем периоде забил Иван Морозов. Она стала 150-й для СКА в ворота «Витязя» за всю историю КХЛ. Столько армейцы забрасывали только ЦСКА и «Динамо».

Особенно в этом матче СКА удалось большинство. После матча Валерий Брагин отметил, что над этим компонентом очень много работали. В игре армейцы забросили сразу четыре шайбы в большинстве. Произошло это только четвертый раз 13 сезонов в КХЛ.

«Хорошая игра во втором и третьем периоде с нашей стороны. Большинство сегодня сработало, реализация моментов была неплохой. Тактически, самое главное, неплохо сыграли, поэтому получилась цельная игра», — прокомментировал крупный исход главный тренер армейцев.

СКА возвращается в Петербурге после матче в Череповце. Армейцам предстоит проверять команды Востока — «Салават» и «Трактор».