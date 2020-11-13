Форвард французского ПСЖ, экс-звезда «Барселоны» Неймар продолжает судиться с каталонским клубом. По его мнению, ему должны невыплаченные бонусы по договоренностям с испанцами в 2016 году.

Как информирует AS, юридическая сторона Неймара выдвигает требование, чтобы «Барса» заплатила 43 млн 650 тысяч евро. Ранее суд отклонил данный иск, но юристы Неймара подали апелляцию.

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. Это была сумма отступных, прописанная в контракте бразильца с «Барселоной».

Отметим, что все это на фоне финансовых сложностей у «Барселоны», связанных с коронавирусом и кризисом менеджмента. Клуб находится на грани банкротства из-за упавших доходов.

Ранее стало известно, что «Барселона» должна выплатить 33 млн евро Лионелю Месси за преданность.