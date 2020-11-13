Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал отказ Пекина принять Финал Гран-при по фигурному катанию в декабре. Чиновник подчеркнул, что сам турнир в этом сезоне не отменен.

По словам Когана, Пекин не сможет принять Финал Гран-при конкретно в декабре.

«В декабре Финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли. Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже», — приводит слова Когана РИА Новости.

Напомним, что в пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Пекин из-за коронавируса в нынешнем сезоне не сможет организовать в запланированный Финал серии Гран-при по фигурному катанию. Финал Гран-при должен был состояться с 10 по 13 декабря.