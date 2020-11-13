Бывший форвард СКА, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отправил деньги хоккеисту Энтони Макдональду. Ранее 15-летний спортсмен получил серьезную травму головы в ходе одной из игр.

В данный момент Макдональд лежит в отделении интенсивной терапии госпиталя в Галифаксе. Хоккеист сборной России перевел ему три тысячи долларов.

Сбор финансов проходитна краудфандинговой платформе GoFundMe. Из тридцати заявленных тысяч долларов собрано двадцать семь.

В августе стало известно, что Владимир Тарасенко пропустит около пяти месяцев после операции на плече.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20 Тарасенко сыграл 74 матча и набрал 49 очков — 33 шайбы и 16 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист сыграл четыре встречи и не набрал ни одного очка.