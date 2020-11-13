Комментатор и блогер Арсений ceh9 Триноженко рассказал своё мнение про нынешний состав «Рождённых Побеждать» в CS:GO. Триноженко считает, что в данный момент каждый игрок состава испытывает проблемы со стабильностью в официальных матчах из-за отсутствия ярких LAN-турниров, где команда может зажечься. Ceh9 также высказался про бывшего тиммейта Иоанна Edward Сухарева.

У Edward не тот уровень? Edward изи бы заменил flamie, заменил бы Perfecto. Он бы, наверное, всех заменил, кроме s1mple, ну и electronic. Опять же, мы видим сейчас серьезную нестабильность у каждого игрока NAVI, даже s1mple порой в минус заходит. Если раньше такого никогда не было, то сейчас периодически случается.

15 октября украинский 31-летний киберспортсмен Иоанн Edward Сухарев сообщил подписчикам о скором возвращении на киберспортивную сцену CS:GO в качестве игрока. Сухарев написал в твиттере о том, что готов рассматривать любые предложения, независимо от региона.