Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о подготовке к сезону, который он осуществляет на Семинском перевале.

Елисеев выложил пост в инстаграме, в котором подчеркнул красоту места — горы, кедровая сосна, солнце и сне. Спортсмен отметил, что хотел бы еще вернуться сюда летом, чтобы «прочувствовать реальный рафтинг».

«Река Катунь очень мощная и суперкрасивая. Но скоро сезон, очень интересно, на что мы наработали», – написал Елисеев.

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, почему готовится к сезону самостоятельно. Ранее Елисеев предположил, что переболел коронавирусом. Он признался, что не сдавал тест на антитела, однако во время болезни перестал чувствовать запахи.