Киберспортивная организация HellRaisers сообщила об изменениях в своем составе по Dota 2. В ростере остались только Илья lil me alone Илью и Алексадр Nix Левин, все прочие геймеры были выставлены на трансфер или стали свободными агентами. Данная информация появилась в телеграм канале СЕО организации Алексея Magician Слабухина.
Скажу просто: Дота меня научила самому важному — Даже если все плохо, всегда есть шанс сделать еще лучше. Что это значит? Сейчас мы будем строить состав с Nix и Lil и за последнюю неделю уже есть разные варианты, сейчас идет обсуждение. Надеюсь в ближайшее время представить состав.
Трансфер:
- Глеб «Funn1k» Липатников
- Арслан «Ksani» Шаджанов
Свободные агенты:
- Ринат «KingR» Абдуллин
- Александр «nofear» Чурочкин
Остаются в составе:
- Александр «Nix» Левин
- Илья «lil me alone» Ильюк
Последним турниром для организации стал ESL One Germany 2020, на котором команда заняла 12-14 место. Кто именно войдёт в новый состав неизвестно.
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