Киберспортивная организация HellRaisers сообщила об изменениях в своем составе по Dota 2. В ростере остались только Илья lil me alone Илью и Алексадр Nix Левин, все прочие геймеры были выставлены на трансфер или стали свободными агентами. Данная информация появилась в телеграм канале СЕО организации Алексея Magician Слабухина.

Скажу просто: Дота меня научила самому важному — Даже если все плохо, всегда есть шанс сделать еще лучше. Что это значит? Сейчас мы будем строить состав с Nix и Lil и за последнюю неделю уже есть разные варианты, сейчас идет обсуждение. Надеюсь в ближайшее время представить состав.

Трансфер:

Глеб «Funn1k» Липатников

Липатников Арслан «Ksani» Шаджанов

Свободные агенты:

Ринат «KingR» Абдуллин

Абдуллин Александр «nofear» Чурочкин

Остаются в составе:

Александр «Nix» Левин

Левин Илья «lil me alone» Ильюк

Последним турниром для организации стал ESL One Germany 2020, на котором команда заняла 12-14 место. Кто именно войдёт в новый состав неизвестно.