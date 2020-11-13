Артем Дзюба пропустил тренировку «Зенита», финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине отменен, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Отменен финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине

Отменен финал Гран-при по фигурному катанию этого сезона. Как сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU), соревнования в Пекине не состоятся. Турнир должен был состояться с 10 по 13 декабря. Причина отмены — ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом. Соревнования перенесли на неопределенный срок. Сообщается, что ISU будет рассмотривать варианты переноса турнира за пределы Китая.

Семак объяснил, почему Дзюбы не было на тренировке «Зенита»

«Зенит» начал тренироваться для подготовки к выездному матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему на первой тренировке отсутствовал нападающий Артем Дзюба. «Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и в субботу он начинает тренироваться вместе со всеми», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Кадырова/Бальченко заменят Павлюченко/Ходыкина на этапе Гран-при в Москве

Российская спортивная пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко примут участие на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев, в официальном списке Кадырова/Бальченко заменили другую российскую пару — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые снялись с соревнований.

Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал соревнований в австрийском Линце. В четвертьфинальной игре россиянка переиграла теннисистку из Аргентины Надю Подорошку. Матч закончился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Александровой. Встреча продолжалась 59 минут.