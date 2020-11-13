Боец ММА Сергей Харитонов был избит в Москве. Как сообщает телеграм-канал 112, 40-летнего спортсмена напал неизвестный и бил его кастетом.

РЕН ТВ сообщает, что событие произошло в «Лужниках». Отмечается, что Харитонов уже доставлен больницу и в данный момент ему оказывается медицинская помощь. Полиция приступает к розыску подозреваемого.

Ранее на прошлой неделе Харитонов нокаутировал британца Оли Томпсона в первом раунде на турнире в Дубае.

В октябре 2019 года Харитонова вызвал на бой на тот момент 52-летний экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров. «Давай начнём пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал», — говорил тогда Тактаров.