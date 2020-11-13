Игрок команды Team Liquid по Dota 2 Айден iNSaNiA Саркои поделился своим мнением о статусе команды и рассказал о сложностях в обычной жизни, с которыми сталкивается коллектив и из-за чего внутри самой игры бывают трудности.

Говоря откровенно, в последнее время нам приходится очень нелегко из-за проблем в обычной жизни. Из-за этого сложно полностью сосредоточиться на «Доте». Мне нравится титул «убийцы Team Secret», но учитывая статистику, где у них 15 побед против нас, а у нас против них всего лишь три… Не уверен, что мы его заслуживаем, но мы определенно усиленно готовимся к ним. Это та команда, которая заслуживает подобного уважения. Их не победить тем, что ты привык делать.

На момент написания материала Team Liquid играют на онлайн турнире EPIC League второго сезона. В открывающем матче коллектив Айдена Саркои не смог справиться с новым составом Natus Vincere и сегодня проиграл в близкой борьбе против Vikin.gg со счётом 1-2.