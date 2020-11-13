Во Франции состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» встречался с местным АСВЕЛ и победил со счетом 66:53.

Матч получился очень жестким и мало результативным. Команды совершили очень много промахов из-за трехочковой линии, а также часто нарушали правила. «Зениту» удалось вырваться вперед во второй четверти, после чего петербуржцы держали отрыв в 5-6 очков. Точку в матче поставил трехочковым броском защитник Билли Бэрон, установивший максимальную разницу в счете в этом матче (13 очков).

У «Зенита» самым результативным стал Уилл Томас, набравший 14 очков. Также в его активе 7 подборов.

Таким образом, у «Зенита» стало 3 победы в Евролиги при одном поражении.