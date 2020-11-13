Игрок команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев поделился историей о том, как познакомился с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Киберспортсмен переписывался в социальных сетях и задавал вопросы относительно здорового сна. Также Костылев в ближайшее время может сыграть со звездой футбола игроком ПСЖ Неймаром.

Один раз я писал Хабибу и он мне ответил. Тогда я был менее известен. Я его спросил, какой правильный сон должен быть у человека. То есть мне было интересно, как он отдыхает. Понятно, что перед этим написал ему сообщение: кто я, чем занимаюсь. Он прочитал, ответил. Сказал: «Да, у вас, геймеров, со сном проблемы». Потом объяснил, что надо отдыхать 6-8 часов, всегда высыпаться, набираться сил.

Игрок «Рождённых Побеждать» также сказал, что знаком с некоторыми футболистами из российского региона, в частности с Александром Кокориным, Виктором Коваленко, а также Виталией Миколенко.

Ранее про NAVI высказался комментатор и блогер Арсений ceh9 Триноженко. Он считает, что в данный момент каждый игрок состава испытывает проблемы со стабильностью в официальных матчах из-за отсутствия ярких LAN-турниров, где команда может зажечься. Ceh9 также высказался про бывшего тиммейта Иоанна Edward Сухарева.