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  • 11:00,  14 ноября 2020
Бокс/MMA
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Харитонову сломали нос и повредили глаз. Это сделал известный боец ММА

Харитонову сломали нос и повредили глаз. Это сделал известный боец ММА
Сергей Харитонов. Фото: официальный сайт Bellator.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов получил перелом носа после нападения в Москве.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, у Харитонова диагностирован перелом носа. Также поврежден правый глаз. Отмечается, инцидент произошел 13 ноября в «Лужниках», после турнира по MMA на 40-летнего спортсмена напал известный боец ММА Адам Яндиев по прозвищу «Борода».

Отметим, на прошлой неделе Сергей Харитонов нокаутировал британского бойца Оли Томпсона в первом раунде на турнире в Дубае.

Напомним, в октябре 2019 года Харитонова вызвал на бой на тот момент 52-летний экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров. «Давай начнём пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал», — говорил тогда Тактаров.

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