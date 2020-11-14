Харитонову сломали нос и повредили глаз. Это сделал известный боец ММА

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов получил перелом носа после нападения в Москве.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, у Харитонова диагностирован перелом носа. Также поврежден правый глаз. Отмечается, инцидент произошел 13 ноября в «Лужниках», после турнира по MMA на 40-летнего спортсмена напал известный боец ММА Адам Яндиев по прозвищу «Борода».

Отметим, на прошлой неделе Сергей Харитонов нокаутировал британского бойца Оли Томпсона в первом раунде на турнире в Дубае.