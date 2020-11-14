Южнокорейский полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, находясь в расположении сборной.

Об этом сообщает агентство Yonhap. По информации источника, помимо игрока казанцев, коронавирус выявлен еще у трех футболистов южнокорейской команды: Чо Хен У из «Ульсан Хендэ», Квон Чхан Хуна из «Фрайбурга» и Ли Дон Жуна из «Пусан Ай Парк». Отмечается, что положительный результат теста получил также сотрудник команды.

Известно, что все заразившиеся изолированы от других членов команды и остающихся на режиме самоизоляции в номерах отеля в Австрии.

Следующий матч сборная Кореи проведет сегодня, 14 ноября, в 23:00 по московскому времени. В товарищеском матче корейцы сыграют против сборной Мексики.