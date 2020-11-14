Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнение о победе над французским АСВЕЛом в матче Евролиги.

По словам Паскуаля, обе команды хорошо играли в защите. Он отметил, у «Зенита» были проблемы с подбором в защите в первой половине матча, но в остальном все было в порядке. Тренер считает, что в нападении обе команды играли плохо, «Зенит» совершил большое количество потерь.

«Иногда игры Евролиги именно такие — необходимо выигрывать, бороться, хорошо играть в защите и ждать следующих игр, чтобы сыграть лучше в нападении», — сказал Паскуаль, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, во Франции состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» встречался с местным АСВЕЛ и победил со счетом 66:53. Таким образом, у «Зенита» стало 3 победы в Евролиги при одном поражении.