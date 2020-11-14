Петербургский СКА сегодня, 14 ноября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали».

Игра состоится в Череповце в Ледовом дворце и начнется в 17:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

В последнем матче Континентальной хоккейной лиги СКА разгромил подольский «Витязь» со счетом 8:1. До этого армейцы обыграли финский «Йокерит», проиграли «Куньлуню» обыграли омский «Авангард» 5:2 и уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:4. СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 31 баллом.

У «Северстали» сыграно на один матч меньше. Команда Андрея Разина занимает шестое место в Западной конференции с двадцатью семью очками.