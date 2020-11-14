С 6 по 12 ноября в «Формуле-1» выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди пилотов, представителей команд и персонала.

Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации. Отмечается, за указанный период было проведено 2543 теста, и восемь из них оказались положительными.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у исполняющего обязанности руководителя команды «Уильямс» Саймона Робертса.

Отметим, что в пятницу стартовал 14-й этап сезона «Формулы-1» — Гран-при Турции.

Ранее российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал выступление в свободных практиках Гран-при Турции, отметив непростые погодные условия трассы. Квят рассказал, что пока непонятна будет работа шин, не все ясно и со стратегией на этап — многое может случиться.