Португальский защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду может стать футболистом английского «Ливерпуля».

Об этом сообщает Express. По информации источника, мерсисайдцы попробуют подписать 26-летнего португальца уже зимой. Отмечается, в данный момент англичане испытывают проблемы с центром защиты из-за травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, которые выбыли на длительный срок.

В текущем сезоне Рубен Семеду провел в составе «Олимпиакоса» десять матчей во всех турнирах и заработал три желтые карточки. Его соглашение с греческим клубом истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что встреча 6-го тура Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и датским «Мидтьюлланном» — под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса. Новый штамм передаётся от норок к человеку.