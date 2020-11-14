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  • 10:57,  14 ноября 2020
Бокс/MMA
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Емельяненко: К бою готов!

Емельяненко: К бою готов!
Александр Емельяненко. Фото: Instagram.

Российский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своем Instagram.

39-летний спортсмен выложил фотографию, подписав ее: «К бою готов!»

Напомним, Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко подрались 24 июля в рамках турнира ACA 107 в Сочи. Исмаилов оформил победу нокаутом в третьем раунде. После поражения Емельяненко на несколько месяцев исчез, а 23 октября спортсмен выложил пост, в котором пообещал, что скоро от него будут хорошие новости.

Недавно Исмаилов заявил о готовности провести бой-реванш с Александром Емельяненко.  Он считает, что Александр способен выиграть один боёв в случае возвращения, и тогда все увидят, что он находится в хороших кондициях.

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