Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии

Французский нападающий столичного «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подпишет новый контракт с клубом, если в соглашение включат пункт о сумме отступных.
Об этом сообщает AS. По информации источника, 21-летний форвард уже отклонил три предложения парижского клуба и рассматривает вариант с трансфером будущим летом. Отмечается, если в контракт будет включен пункт о минимальной клаусуле, то сумма должна быть приближена к 222 миллионам евро — мировой трансферный рекорд, установленный одноклубником Мбаппе Неймаром.
Напомним, Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с лета 2017 года. Сначала он перешел из «Монако» на правах аренды, затем парижане выкупили игрока за 145 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний Мбаппе отыграл 20 матчей Лиги 1 и записал на свой счет 18 забитых мячей.
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