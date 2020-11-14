Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии

Французский нападающий столичного «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подпишет новый контракт с клубом, если в соглашение включат пункт о сумме отступных.

Об этом сообщает AS. По информации источника, 21-летний форвард уже отклонил три предложения парижского клуба и рассматривает вариант с трансфером будущим летом. Отмечается, если в контракт будет включен пункт о минимальной клаусуле, то сумма должна быть приближена к 222 миллионам евро — мировой трансферный рекорд, установленный одноклубником Мбаппе Неймаром.