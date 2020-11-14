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  • 11:01,  14 ноября 2020
Футбол
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Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии

Мбаппе подпишет новый контракт с &#171;ПСЖ&#187; при одном условии
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: Официальный сайт ФИФА

Французский нападающий столичного «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подпишет новый контракт с клубом, если в соглашение включат пункт о сумме отступных.

Об этом сообщает AS. По информации источника, 21-летний форвард уже отклонил три предложения парижского клуба и рассматривает вариант с трансфером будущим летом. Отмечается, если в контракт будет включен пункт о минимальной клаусуле, то сумма должна быть приближена к 222 миллионам евро — мировой трансферный рекорд, установленный одноклубником Мбаппе Неймаром.

Напомним, Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с лета 2017 года. Сначала он перешел из «Монако» на правах аренды, затем парижане выкупили игрока за 145 миллионов евро. В минувшем сезоне 21-летний Мбаппе отыграл 20 матчей Лиги 1 и записал на свой счет 18 забитых мячей.

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